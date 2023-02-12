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    Канчельскис: «Мамаев не полностью реализовал потенциал»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал уход из футбола бывшего игрока команды Павла Мамаева.

    «С потенциалом Павла его карьера могла бы и поуспешнее быть. Он много, чего увидел, многое сделал для российского футбола и футбола в целом. Не знаю, может, я так критично отношусь, но он бы мог большего достичь, сделать карьеру получше.

    В любом случае, жизнь продолжается! Не вечно же в футбол играть. Мы не молодеем с каждым годом. Пожелаю ему удачи, где бы он не был. Главное, чтобы было здоровье, остальное все будет нормально», — сказал Канчельскис.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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