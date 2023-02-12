Канчельскис: «Мамаев не полностью реализовал потенциал»

Мог и до 105 УК РФ дожать уже.
Потонцеал есть.
:)))
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал уход из футбола бывшего игрока команды Павла Мамаева.
«С потенциалом Павла его карьера могла бы и поуспешнее быть. Он много, чего увидел, многое сделал для российского футбола и футбола в целом. Не знаю, может, я так критично отношусь, но он бы мог большего достичь, сделать карьеру получше.
В любом случае, жизнь продолжается! Не вечно же в футбол играть. Мы не молодеем с каждым годом. Пожелаю ему удачи, где бы он не был. Главное, чтобы было здоровье, остальное все будет нормально», — сказал Канчельскис.
- Последней командой Мамаева были «Химки».
- Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».
- Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.
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