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    Ташуев рассказал о вирусе в «Ахмате»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что в команде ходит вирус.

    «В день матча с ЦСКА (1:1) у нас заболело сразу два игрока, в команде какой‑то вирус. Мохамед Конате, Иван Олейников не принимали участия в игре по этой причине. Владимир Ильин, буквально, оделся, чтобы выйти на поле, а температура 38! Такая ситуация немного напрягает. Поэтому состав на спарринги выбираем непосредственно перед началом встречи. В этот раз состав был скомканный», – сказал Ташуев.

    • «Ахмат» идет в РПЛ 6-м.
    • Турнир возобновится в марте.
    • Ташуев пришел в «Ахмат» осенью.

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    Источник: «Матч ТВ»

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