Быстров: «Дзюба за пару дней определил, что Галактионов чуть ли не сильнейший тренер России»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова новичка «Локомотива» Артема Дзюбы про своего тренера Михаила Галактионова.

«Интересно будет посмотреть, как Дзюба сработается с Галактионовым, раз уж он всего за пару дней смог определить, что Галактионов чуть ли не самый сильный тренер по футболу в России.

Если это лишь спустя два дня работы, страшно представить, что же будет потом», – написал Быстров.

Контракт игрока рассчитан на полгода.

Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!