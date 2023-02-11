Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Быстров: «Дзюба за пару дней определил, что Галактионов чуть ли не сильнейший тренер России»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова новичка «Локомотива» Артема Дзюбы про своего тренера Михаила Галактионова.

    «Интересно будет посмотреть, как Дзюба сработается с Галактионовым, раз уж он всего за пару дней смог определить, что Галактионов чуть ли не самый сильный тренер по футболу в России.

    Если это лишь спустя два дня работы, страшно представить, что же будет потом», – написал Быстров.

    • Контракт игрока рассчитан на полгода.
    • Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Алаев: «Дзюба – топовый футболист, наша звезда»
    Дзюба: «Свой турецкий этап оцениваю положительно. Но мне тяжело вне русской земли» 3
    Дзюба: «С Галактионовым точно сработаемся. Нам обоим нужно доказывать» 1
    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2023 23:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11