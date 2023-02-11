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    Дзюба: «С Галактионовым точно сработаемся. Нам обоим нужно доказывать»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о главном тренере команды Михаиле Галактионове.

    «Разговор с Галактионовым? Он рассказал своe видение, я — своe. Глубоко убеждeн, что мы точно сработаемся, потому что говорят, что я, мол, конфликтный; убеждeн, что мы совместной работой докажем, что Галактионов — сильный специалист, прогрессирующий, которому нужно доказывать всем и вся, как и мне.

    У нас общие интересы, которые мы должны выполнить. Я с огромным уважением к нему отношусь. Есть главный тренер, который всe решает — по составу, по игре. Есть капитан команды, который помогает. Я приложу все свои знания и умения, чтобы помочь коллективу расцвести ещe сильнее. Уверен, что они и без меня классные и крутые, но со мной будет более гармонично (смеeтся)» – сказал Дзюба.

    • Контракт игрока рассчитан на полгода.
    • Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24181

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не завидую Галактионову: клуб - в жопе, за спиной - "дерево".

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