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    Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «ПСЖ» (3:1)

    «Монако» в 23-м туре чемпионата Франции победил дома «ПСЖ». На четвертой минуте отличился российский полузащитник Александр Головин.

    Во всех трех голах «Монако» поучаствовал нападающий Виссам Бен-Йеддер.

    «Монако» вышел на второе место. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет семь очков.

    «Монако» не проигрывает в основное время 13 встреч подряд. «ПСЖ» уступил во втором матче подряд.

    Франция. Лига 1. 23-й тур

    Монако – ПСЖ – 3:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Головин, 4; 2:0 – Бен-Йеддер, 18; 2:1 – Заир-Эмери, 39; 3:1 – Бен-Йеддер, 45+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2086

      Bozigit 2 часа назад

      Саша красавец. Радует

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      Рейтинг: +1733

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Вот приятно такое читать...молодец Сашка!!! Однозначно сейчас лучший лег в Европе от России

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      Рейтинг: +12277

      Вомбат > Красногвардейчик 2 часа назад

      Не просто сейчас, а за последние лет 10. После того, как Аршавин в Арсенале растолстел и перестал проходить в состав россиян высокого уровня в европе не было до с 2018 года В то время у нас самым сильным легионером считался Черышев, но у испанских болельщиков и журналистов он был не в чести. Вполне заслуженно - гораздо больше лечился, чем играл. Головин в Монако тоже начал с травм, но уже в конце первого сезона стал одним из любимцев местной публики. У него там уже давнот прозвище Tzar.

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      Рейтинг: +1733

      Красногвардейчик > Вомбат 2 часа назад

      Аршавина в своё время лень сгубила

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      Рейтинг: +440

      Great Tartaria > Вомбат 1 час назад

      Жирков тоже хорошо в Челси смотрелся

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      Рейтинг: +215

      novaka1n > Great Tartaria 1 час назад

      Да ну, Жирков себя в Челси так и не показал, он хорош именно на фланге, а слева тогда у Челси были Коул и Малуда, при всём уважении к Юрию, но конечно они просто сильнее были, а в центре он не так хорош был, не тот клуб он выбрал к сожалению. Тот же Павлюченко себя тогда гораздо интересней проявил.

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