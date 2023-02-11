«Монако» в 23-м туре чемпионата Франции победил дома «ПСЖ». На четвертой минуте отличился российский полузащитник Александр Головин.

Во всех трех голах «Монако» поучаствовал нападающий Виссам Бен-Йеддер.

«Монако» вышел на второе место. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет семь очков.

«Монако» не проигрывает в основное время 13 встреч подряд. «ПСЖ» уступил во втором матче подряд.

Франция. Лига 1. 23-й тур

Монако – ПСЖ – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Головин, 4; 2:0 – Бен-Йеддер, 18; 2:1 – Заир-Эмери, 39; 3:1 – Бен-Йеддер, 45+2.

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