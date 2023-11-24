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Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Материалы

ПСЖ - Монако

24.11.2023, Пятница, 23:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Лига 1, 13 тур ПСЖ - Монако
Франция. Лига 1 (2022/2023)
23 тур
11 февраля, суббота 19:00 Монако 3:1 ПСЖ
4 тур
28 августа, воскресенье 21:45 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2021/2022)
29 тур
20 марта, воскресенье 15:00 Монако 3:0 ПСЖ
18 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Кубок (2020/2021)
Финал
19 мая, среда 22:15 Монако 0:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2020/2021)
26 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
11 тур
20 ноября, пятница 23:00 Монако 3:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
15 тур
15 января, среда 23:00 Монако 1:4 ПСЖ
20 тур
12 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 3:3 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 3:1 Монако
13 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Монако 0:4 ПСЖ
Суперкубок Франции 2018

4 августа, суббота 15:00 ПСЖ 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
33 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 7:1 Монако
14 тур
26 ноября, воскресенье 23:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
Финал
31 марта, суббота 22:05 ПСЖ 3:0 Монако
Суперкубок Франции 2017

29 июля, суббота 22:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
26 апреля, среда 22:05 ПСЖ 5:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
Финал
1 апреля, суббота 22:00 Монако 1:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
3 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Монако 3:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
4 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Монако 0:3 ПСЖ
Франция. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Монако 0:0 ПСЖ
9 тур
5 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Монако 1:1 ПСЖ
6 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
7 мая, суббота 21:00 Монако 1:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
Финал
1 мая, суббота 22:45 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Монако
5 тур
13 сентября, воскресенье 23:00 Монако 2:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:0 Монако
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Монако
8 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 13 9 3 1 34:11 +23 30
2. Ницца 12 7 5 0 13:4 +9 26
3. Монако 13 7 3 3 27:19 +8 24
4. Лилль 12 5 5 2 15:11 +4 20
5. Реймс 12 6 2 4 17:15 +2 20
6. Ланс 13 5 4 4 16:13 +3 19
7. Гавр 12 3 6 3 12:13 -1 15
8. Брест 11 4 3 4 11:13 -2 15
9. Нант 12 4 2 6 17:23 -6 14
10. Монпелье 11 3 4 4 15:14 +1 13
11. Марсель 11 3 4 4 12:13 -1 13
12. Метц 12 3 4 5 12:18 -6 13
13. Ренн 12 2 6 4 16:16 0 12
14. Тулуза 12 2 6 4 13:16 -3 12
15. Страсбур 11 3 3 5 9:15 -6 12
16. Лорьян 12 2 5 5 15:21 -6 11
17. Клермон 12 2 3 7 8:17 -9 9
18. Лион 11 1 4 6 9:19 -10 7
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