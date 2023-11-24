ПСЖ - Монако

|23 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|21:45
|ПСЖ
|1:1
|Монако
|29 тур
|20 марта, воскресенье
|15:00
|Монако
|3:0
|ПСЖ
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|22:45
|ПСЖ
|2:0
|Монако
|33 тур
|21 апреля, воскресенье
|22:00
|ПСЖ
|3:1
|Монако
|13 тур
|11 ноября, воскресенье
|23:00
|Монако
|0:4
|ПСЖ
|33 тур
|15 апреля, воскресенье
|22:00
|ПСЖ
|7:1
|Монако
|14 тур
|26 ноября, воскресенье
|23:00
|Монако
|1:2
|ПСЖ
|22 тур
|29 января, воскресенье
|23:00
|ПСЖ
|1:1
|Монако
|3 тур
|28 августа, воскресенье
|21:45
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|31 тур
|20 марта, воскресенье
|23:00
|ПСЖ
|0:2
|Монако
|4 тур
|30 августа, воскресенье
|22:00
|Монако
|0:3
|ПСЖ
|24 тур
|9 февраля, воскресенье
|23:59
|Монако
|1:1
|ПСЖ
|6 тур
|22 сентября, воскресенье
|23:00
|ПСЖ
|1:1
|Монако
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34:11
|+23
|30
|2.
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13:4
|+9
|26
|3.
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27:19
|+8
|24
|4.
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15:11
|+4
|20
|5.
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17:15
|+2
|20
|6.
|Ланс
|13
|5
|4
|4
|16:13
|+3
|19
|7.
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12:13
|-1
|15
|8.
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11:13
|-2
|15
|9.
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17:23
|-6
|14
|10.
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15:14
|+1
|13
|11.
|Марсель
|11
|3
|4
|4
|12:13
|-1
|13
|12.
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12:18
|-6
|13
|13.
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16:16
|0
|12
|14.
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13:16
|-3
|12
|15.
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9:15
|-6
|12
|16.
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15:21
|-6
|11
|17.
|Клермон
|12
|2
|3
|7
|8:17
|-9
|9
|18.
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9:19
|-10
|7