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  • Мамаев отреагировал на слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Мамаев отреагировал на слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

11 февраля 2023, 16:19
1

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о своем отношении к резонансному высказыванию Александра Кокорина.

  • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
  • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
  • Он вместе со своим младшим братом и Мамаевым избил двух людей в Москве.

– Если честно, то я не смотрел интервью Кокорина. У меня даже времени нет на просмотры. Я встаю, еду по делам...

– Кокорин сказал, что «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть. Ты с ним согласен?

– У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет.

На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял.

Не хочу это как‑либо комментировать, но мое мнение такое.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (1)
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Эном айс
1676122894
Слил кореша. Но, по понятиям..
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