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    Мамаев отреагировал на слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о своем отношении к резонансному высказыванию Александра Кокорина.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Мамаевым избил двух людей в Москве.

    – Если честно, то я не смотрел интервью Кокорина. У меня даже времени нет на просмотры. Я встаю, еду по делам...

    – Кокорин сказал, что «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть. Ты с ним согласен?

    – У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет.

    На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял.

    Не хочу это как‑либо комментировать, но мое мнение такое.

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    Источник: «Матч ТВ»

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