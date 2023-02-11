Смородская назвала свои лучшие сделки на посту президента «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, какими трансферами гордится за период работы в московском клубе.

«Каким трансфером из иностранцев я горжусь больше всего? Чорлукой.

Мало того, что он отыграл девять лет в «Локомотиве», но и ушeл очень достойно, а сейчас работает в сборной Хорватии.

Это выдающий, умный и тонкий центральный защитник. Очень горжусь его привозом в наш чемпионат.

У меня было много трансферных побед. Например, Ниасс, которого мы потом продали больше, чем за 18 миллионов фунтов. Н'Дойе был сильным нападающим. Диарра и Буссуфа.

Из наших близких иностранцев: левый защитник Виталий Денисов, который был быстрым, очень классным, заиграл у нас. Разве это мало?», – сказала Смородская.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!