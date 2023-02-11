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    Смородская назвала свои лучшие сделки на посту президента «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, какими трансферами гордится за период работы в московском клубе.

    «Каким трансфером из иностранцев я горжусь больше всего? Чорлукой.

    Мало того, что он отыграл девять лет в «Локомотиве», но и ушeл очень достойно, а сейчас работает в сборной Хорватии.

    Это выдающий, умный и тонкий центральный защитник. Очень горжусь его привозом в наш чемпионат.

    У меня было много трансферных побед. Например, Ниасс, которого мы потом продали больше, чем за 18 миллионов фунтов. Н'Дойе был сильным нападающим. Диарра и Буссуфа.

    Из наших близких иностранцев: левый защитник Виталий Денисов, который был быстрым, очень классным, заиграл у нас. Разве это мало?», – сказала Смородская.

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    Источник: Legalbet

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