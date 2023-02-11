Представитель Дзюбы: «История про токсичность Артема выдумана, высосана из пальца»

Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил на обвинения в адрес игрока насчет сложного характера.

– Что касается медийности... Слушайте, ну о «Торпедо» за две недели саги с Дзюбой в СМИ написано больше, чем за два последних года.

Смешно читать, у нас в последнее время каждый стал экспертом по Дзюбе. Больше всех меня забавляет человек по фамилии Петржела.

– Почему?

– При всeм уважении к его тренерским заслугам, он на протяжении недели выдал пять разных комментариев про Артема. То он алчный человек, то у него безразмерные запросы, то он не поможет «Локомотиву».

СМИ, которые гонятся за громким заголовком, я могу понять – траффик не пахнет, что называется. Но зачем эти «эксперты» соглашаются выставлять себя на посмешище?

Или сын Стрельцова, который не хочет видеть Дзюбу в «Торпедо», потому что «он плохой человек». Откуда он знает, какой Дзюба человек?

Он не знает, но позволяет себе на всю страну говорить такие вещи. Мне это кажется странным.

– Но разве на пустом месте вокруг Артема возникло столько токсичных разговоров?

– История про токсичность Артема выдумана, она высосана из пальца. Никто ни одного аргумента не может привести.

Доходит до того, что вспоминают видео с Азмуном из раздевалки, где был откровенный стеб.

Если спросить любого его бывшего партнера из любой команды, в которой он когда-либо играл, ни один не скажет про токсичность Дзюбы, конфликтность или еще что-то.

В «Зените» ему доверили капитанскую повязку. Как можно доверить статус капитана команды человеку, который портит атмосферу в раздевалке? Про сборную я вообще молчу.

– Хотя и тут были истории...

– Думаю, все прекрасно помнят чемпионат мира, и этим все сказано. Но даже тут журналисты каждый раз выдают свой «профессиональный взгляд».

Помню сколько обсуждений было про эго Артема после матча сборной на Евро против финнов в Питере. Писали, что он специально забрал после игры повязку у Джикии, чтобы сделать круг почета по стадиону.

Ну это же чушь полная. Все знают, что когда кто-то забирает повязку у капитана посреди матча, то после игры ее возвращает обратно.

Дзюба что должен был сделать, когда Георгий возвращал ее обратно? Сказать, нет-нет, отдай в раздевалке, а то наши СМИ напишут, что я нарцисс?

Вдумайтесь в это... а люди на полном серьезе читали это и осуждали Артема. Это какие-то выдумки, непонятно на чем основанные.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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