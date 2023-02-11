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    Представитель Дзюбы: «История про токсичность Артема выдумана, высосана из пальца»

    Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил на обвинения в адрес игрока насчет сложного характера.

    – Что касается медийности... Слушайте, ну о «Торпедо» за две недели саги с Дзюбой в СМИ написано больше, чем за два последних года.

    Смешно читать, у нас в последнее время каждый стал экспертом по Дзюбе. Больше всех меня забавляет человек по фамилии Петржела.

    – Почему?

    – При всeм уважении к его тренерским заслугам, он на протяжении недели выдал пять разных комментариев про Артема. То он алчный человек, то у него безразмерные запросы, то он не поможет «Локомотиву».

    СМИ, которые гонятся за громким заголовком, я могу понять – траффик не пахнет, что называется. Но зачем эти «эксперты» соглашаются выставлять себя на посмешище?

    Или сын Стрельцова, который не хочет видеть Дзюбу в «Торпедо», потому что «он плохой человек». Откуда он знает, какой Дзюба человек?

    Он не знает, но позволяет себе на всю страну говорить такие вещи. Мне это кажется странным.

    – Но разве на пустом месте вокруг Артема возникло столько токсичных разговоров?

    История про токсичность Артема выдумана, она высосана из пальца. Никто ни одного аргумента не может привести.

    Доходит до того, что вспоминают видео с Азмуном из раздевалки, где был откровенный стеб.

    Если спросить любого его бывшего партнера из любой команды, в которой он когда-либо играл, ни один не скажет про токсичность Дзюбы, конфликтность или еще что-то.

    В «Зените» ему доверили капитанскую повязку. Как можно доверить статус капитана команды человеку, который портит атмосферу в раздевалке? Про сборную я вообще молчу.

    – Хотя и тут были истории...

    – Думаю, все прекрасно помнят чемпионат мира, и этим все сказано. Но даже тут журналисты каждый раз выдают свой «профессиональный взгляд».

    Помню сколько обсуждений было про эго Артема после матча сборной на Евро против финнов в Питере. Писали, что он специально забрал после игры повязку у Джикии, чтобы сделать круг почета по стадиону.

    Ну это же чушь полная. Все знают, что когда кто-то забирает повязку у капитана посреди матча, то после игры ее возвращает обратно.

    Дзюба что должен был сделать, когда Георгий возвращал ее обратно? Сказать, нет-нет, отдай в раздевалке, а то наши СМИ напишут, что я нарцисс?

    Вдумайтесь в это... а люди на полном серьезе читали это и осуждали Артема. Это какие-то выдумки, непонятно на чем основанные.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7941

      nik55 56 минут назад

      очередной высер

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      Рейтинг: +16933

      NewLife 1 час назад

      Отхбитеь уже, наконец, со своим деревянным придурком.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1727

      Красногвардейчик 2 часа назад

      То что Рукаку человек-говно, это факт, и представитель зря старается оправдать его

      3
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      Рейтинг: +7762

      BarStep 2 часа назад

      Из вопроса
      – Но разве на пустом месте вокруг Артема возникло столько токсичных разговоров?
      Вытекает разумный ответ
      – На пустом месте вокруг Артема возникло столько токсичных разговоров!

      1
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      Рейтинг: +42

      Бригадный > BarStep 2 часа назад

      Место то пустое. Но моральных ублюдков в природе некоторое количество имеется. Коим один позыв = нагадить, хотя бы, и на пустом месте. Ну, ублюдки. Ссуть у них такова.

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