Стало известно, сколько «Спартак» получит за победу в Зимнем кубке РПЛ

«Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, который проходит в ОАЭ.

Москвичи как победители турнира получат оговоренные ранее 7 миллионов рублей.

«Спартак» выиграл все три матча турнира, ни разу не пропустив.

Главный тренер Гильермо Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».

«Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.

Команда идет в РПЛ 2-й.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!