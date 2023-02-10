Стало известно, сколько «Спартак» получит за победу в Зимнем кубке РПЛ

«Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, который проходит в ОАЭ.
Москвичи как победители турнира получат оговоренные ранее 7 миллионов рублей.
«Спартак» выиграл все три матча турнира, ни разу не пропустив.
- Главный тренер Гильермо Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
- «Спартак» закончил сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Советского спорта»