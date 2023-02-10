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Глушаков объяснил, почему выбрал «Пари НН»

10 февраля 2023, 19:56

Новичок «Пари НН» Денис Глушаков высказался о заключении контракта с нижегородским клубом.

– Почему выбрал «Пари НН»?

– В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена – бегал, ходил в зал.

Позже созвонились с «Пари НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.

Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Все это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.

– Кто-то в команде из знакомых есть?

– С генеральным директором Равилем Камильевичем Измайловым знакомы еще по «Спартаку», знаю главного тренера Артема Сергеевича Горлова.

Со многими ребятами пересекались в матчах. Но больше всех из футболистов знаю Славу Кротова – играли с ним в «Спартаке», Диму Стоцкого, Илью Жигулева.

В «Пари НН» хорошая команда и атмосфера, мне все понравилось. Видно, что собран боеспособный коллектив, который способен решать поставленные задачи.

– Какие цели ставишь перед собой?

– Помогать команде, получать удовольствие от футбола, хочется пополнить голевой баланс.

У нас матчи в чемпионате и Кубке России, важно успешно выступить в этих турнирах.

– Ты будешь самым возрастным футболистом в команде. Видишь себя дядькой для молодых?

– На возраст вообще не обращаю внимания. Я ещe молодой и перспективный, на футбольном поле все равны.

Если ты выдерживаешь конкуренцию, то выходишь и играешь, приносишь пользу. Только тренерский штаб будет решать, кто готов и кто будет попадать в состав.

  • 36-летний Глушаков присоединился к «Пари НН» на правах свободного агента.
  • Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
  • Сообщалось, что футболист будет зарабатывать 1 миллион рублей в месяц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Глушаков Денис
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