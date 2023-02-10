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    Глушаков объяснил, почему выбрал «Пари НН»

    Новичок «Пари НН» Денис Глушаков высказался о заключении контракта с нижегородским клубом.

    – Почему выбрал «Пари НН»?

    – В середине января уехал в Турцию, тренировался индивидуально и с женским ЦСКА, за который играет моя жена – бегал, ходил в зал.

    Позже созвонились с «Пари НН», договорились, что буду тренироваться с ними, поддерживать форму. И в дальнейшем будет видно, останусь в команде или нет.

    Потом мне предложили контракт, но я попросил время на размышление по семейным обстоятельствам. Все это время я был сосредоточен на сборах, ничего не комментировал.

    – Кто-то в команде из знакомых есть?

    – С генеральным директором Равилем Камильевичем Измайловым знакомы еще по «Спартаку», знаю главного тренера Артема Сергеевича Горлова.

    Со многими ребятами пересекались в матчах. Но больше всех из футболистов знаю Славу Кротова – играли с ним в «Спартаке», Диму Стоцкого, Илью Жигулева.

    В «Пари НН» хорошая команда и атмосфера, мне все понравилось. Видно, что собран боеспособный коллектив, который способен решать поставленные задачи.

    – Какие цели ставишь перед собой?

    – Помогать команде, получать удовольствие от футбола, хочется пополнить голевой баланс.

    У нас матчи в чемпионате и Кубке России, важно успешно выступить в этих турнирах.

    – Ты будешь самым возрастным футболистом в команде. Видишь себя дядькой для молодых?

    – На возраст вообще не обращаю внимания. Я ещe молодой и перспективный, на футбольном поле все равны.

    Если ты выдерживаешь конкуренцию, то выходишь и играешь, приносишь пользу. Только тренерский штаб будет решать, кто готов и кто будет попадать в состав.

    • 36-летний Глушаков присоединился к «Пари НН» на правах свободного агента.
    • Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • Сообщалось, что футболист будет зарабатывать 1 миллион рублей в месяц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13069

      Алексей З 44 минуты назад

      Ох уж эти журналисты.
      Глушаков давно уже ничего не выбирает.

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