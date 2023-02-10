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    «Ему деньги уже не нужны». Титов – о Дзюбе в «Локомотиве»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Я владел немного большей информацией по Артему, чем все. Например, разговоры про него и «Торпедо», давайте честно, они на сегодня не совместимы.

    Понятное дело, что в 34 найти хорошую команду, учитывая запросы, сложно. Зная Артема, а он с амбициями, ему деньги уже не нужны.

    Ему сейчас важно вернуться, установить рекорд. Свои задачи. Выйти, доказать всем, себе, что он еще умеет играть в футбол.

    Да и откровенно, сейчас уровень нашего чемпионата низкий, поэтому он покажет все, что умеет.

    Ну и хорошо, что его подписал «Локомотив», потому что пусть сейчас они не топ-клуб, но у них есть вывеска. Надеюсь, что именно с приходом Артема у них все начнет идти в гору.

    Самое интересное, что Артем сразу же будет играть против «Спартака». Подойти к этому матчу ему будет непросто, учитывая массу тела.

    Помню, что Дзюбе всегда тяжело давались сборы. Ему нужно быть аккуратным с собой сейчас. Вероятнее всего, если не в старте, то на замене мы его увидим.

    А забить «Спартаку» – для Артема уже дело привычное», – сказал Титов.

    • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Р-Спорт»

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