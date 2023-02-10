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    «На бензин будут давать – уже хорошо». Глушаков – о зарплате в «Пари НН»

    Новичок «Пари НН» Денис Глушаков ответил, какие факторы повлияли на его переход в нижегородский клуб.

    – Финансовый вопрос не был самым главным?

    – Верно. На бензин будут давать – уже хорошо (смеется). Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции.

    – Близость Нижнего Новгорода к Москве сказалась на твоeм выборе?

    – В том числе. Я всегда говорил, что для меня семья важна. Ничего страшного, что уеду в другой город на три месяца – всегда можно сесть в машину или поезд и быстро добраться до дома. Посмотрим, может и в Нижнем Новгороде останусь.

    – Интерес со стороны других клубов был?

    – Да. Кто-то обращался, куда-то я хотел, но мой переход блокировали. Ничего страшного, мне не привыкать за последние пять лет.

    • 36-летний Глушаков присоединился к «Пари НН» на правах свободного агента.
    • Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • Сообщалось, что футболист будет зарабатывать 1 миллион рублей в месяц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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