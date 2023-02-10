Новичок «Пари НН» Денис Глушаков ответил, какие факторы повлияли на его переход в нижегородский клуб.
– Финансовый вопрос не был самым главным?
– Верно. На бензин будут давать – уже хорошо (смеется). Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции.
– Близость Нижнего Новгорода к Москве сказалась на твоeм выборе?
– В том числе. Я всегда говорил, что для меня семья важна. Ничего страшного, что уеду в другой город на три месяца – всегда можно сесть в машину или поезд и быстро добраться до дома. Посмотрим, может и в Нижнем Новгороде останусь.
– Интерес со стороны других клубов был?
– Да. Кто-то обращался, куда-то я хотел, но мой переход блокировали. Ничего страшного, мне не привыкать за последние пять лет.
- 36-летний Глушаков присоединился к «Пари НН» на правах свободного агента.
- Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
- Сообщалось, что футболист будет зарабатывать 1 миллион рублей в месяц.
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