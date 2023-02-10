В «Пари НН» объяснили подписание Глушакова

Единственный положительный момент то что Глушаков достался Пари НН бесплатно.
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал переход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.
«Уверен, Глушаков усилит игру нашей команды и поможет в решении поставленных задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную.
Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде.
Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», – сказал Измайлов.
- 36-летний Глушаков присоединился к нижегородскому клубу на правах свободного агента.
- Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
- Футболист будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.
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