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    В «Пари НН» объяснили подписание Глушакова

    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал переход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.

    «Уверен, Глушаков усилит игру нашей команды и поможет в решении поставленных задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную.

    Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде.

    Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», – сказал Измайлов.

    • 36-летний Глушаков присоединился к нижегородскому клубу на правах свободного агента.
    • Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • Футболист будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100387

      zigbert 14 минут назад

      Единственный положительный момент то что Глушаков достался Пари НН бесплатно.

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