В «Пари НН» объяснили подписание Глушакова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал переход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.

«Уверен, Глушаков усилит игру нашей команды и поможет в решении поставленных задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную.

Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде.

Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», – сказал Измайлов.

36-летний Глушаков присоединился к нижегородскому клубу на правах свободного агента.

Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.

Футболист будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.

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