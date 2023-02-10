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В «Пари НН» объяснили подписание Глушакова

10 февраля 2023, 14:38
1

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал переход в клуб полузащитника Дениса Глушакова.

«Уверен, Глушаков усилит игру нашей команды и поможет в решении поставленных задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную.

Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде.

Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», – сказал Измайлов.

  • 36-летний Глушаков присоединился к нижегородскому клубу на правах свободного агента.
  • Стороны подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
  • Футболист будет зарабатывать в «Пари НН» 1 миллион рублей в месяц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Глушаков Денис
Комментарии (1)
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zigbert
1676032011
Единственный положительный момент то что Глушаков достался Пари НН бесплатно.
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