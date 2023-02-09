Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ещенко отреагировал на назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

Ещенко отреагировал на назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

9 февраля 2023, 21:55
6

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом.

Надеюсь, что добьeтся с этой командой отличных результатов. Посмотрим, время покажет, что будет.

Хорошей работой в «Спартаке» он зарекомендовал себя. Добился результата в России, поэтому и позвали в «Лейпциг», сейчас уже сборная Бельгии. Всe не просто так», – заявил Ещенко.

  • Тедеско сменил в сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
  • Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
  • Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ 6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики» 1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бельгия Ещенко Андрей Тедеско Доменико
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1675970111
Хорошо высказался ЕщенкО о ТедескО. Что-то в этом есть.)
Ответить
Главные новости
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
4
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
15
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
27
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
9
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
Все новости
Все новости
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
1
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
2
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
6
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
15
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
4
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
27
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
5
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
6
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
17
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
16
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+