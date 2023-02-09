Ещенко отреагировал на назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

Хорошо высказался ЕщенкО о ТедескО. Что-то в этом есть.)
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
«Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом.
Надеюсь, что добьeтся с этой командой отличных результатов. Посмотрим, время покажет, что будет.
Хорошей работой в «Спартаке» он зарекомендовал себя. Добился результата в России, поэтому и позвали в «Лейпциг», сейчас уже сборная Бельгии. Всe не просто так», – заявил Ещенко.
- Тедеско сменил в сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
- Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
- Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.
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