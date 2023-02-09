Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ещенко отреагировал на назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

    «Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом.

    Надеюсь, что добьeтся с этой командой отличных результатов. Посмотрим, время покажет, что будет.

    Хорошей работой в «Спартаке» он зарекомендовал себя. Добился результата в России, поэтому и позвали в «Лейпциг», сейчас уже сборная Бельгии. Всe не просто так», – заявил Ещенко.

    • Тедеско сменил в сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
    • Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
    • Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Канчельскис: «Тедеско не достиг уровня главного тренера сборной Бельгии» 3
    Бельгийская ассоциация советовалась со «Спартаком» перед назначением Тедеско 4
    Ловчев: «Для меня Тедеско как тренер закончился. За деньги продастся куда угодно» 22
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24165

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошо высказался ЕщенкО о ТедескО. Что-то в этом есть.)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11