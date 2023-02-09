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  • Дзюба: «Постараюсь доказать, что я еще тот. Болейте за «Локомотив»!»

Дзюба: «Постараюсь доказать, что я еще тот. Болейте за «Локомотив»!»

9 февраля 2023, 19:32
38

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий по прибытии в ОАЭ на сбор команды.

«Я прибыл на сбор, готов. Безумно счастлив. Жду с нетерпением.

Сейчас время не слов, а время дела. Постараемся всячески помочь и доказать всем, кто не верит, что Дзюба еще тот. «Локомотив» последнего слова не сказал.

Всем удачи, болейте за «Локомотив»!» – сказал Дзюба.

  • Контракт рассчитан на полгода.
  • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (38)
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DOCTOR PENALTY
1675960725
"Дзюба ещё тот" - ждите новых роликов. Скоро!
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Красногорск_Фан
1675961189
Скорей удастся подтвердить что Артем "все тот же" бггг
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Таврида
1675961230
Тьфу ты, не успели за Демирспор поболеть, так сразу за Локомотив приходится. На одних шарфиках разоришься...
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portero
1675964626
Дзюба конечно говнецо изрядное, но может упереться и на три месяца его может и хватит....
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nik55
1675965069
Постараюсь доказать, что я еще тот---дрочер ?
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"supermax"
1675965966
пожалуйста не надо...мы верим...ты тот еще
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alex1951
1675967335
Привет,Дзю-е-ананималист)) Не сердись....В Локо пойдешь за паровоза! Раз такие обещаловки.... А там видно будя.Цыплят по осени..... Да и жениться табэ пора,хва Х. маяться!
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Persona_non_Grata
1675968058
"Постараюсь доказать, что я еще тот" - можешь и не доказывать, все и так знают - ты тот еще ... )))
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Кузьмич на трибуне
1675968390
Хейтерам только дай повод. Вполне возможно, что Дзюба потрепает нервишки и пощиплет очки у некоторых команд. Вполне возможно, что уже в первом матче, Ростов и Карпин будут весьма и весьма расстроены тем фактом, что Дзюбы украл у них очки. А далее ещё и Зенит, Краснодар, Сочи, ЦСКА. Если Дзюбу разозлить(а разозлили его очень сильно, я бы даже сказал -Раздраконили) Ждите беды.
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alp
1676010401
будет в раздевалке подзатыльники раздавать и учить ГТ как надо играть в футбол.. зря Локо с ним связался... скоро придется разрывать контракт.
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