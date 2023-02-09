Дзюба: «Постараюсь доказать, что я еще тот. Болейте за «Локомотив»!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий по прибытии в ОАЭ на сбор команды.

«Я прибыл на сбор, готов. Безумно счастлив. Жду с нетерпением.

Сейчас время не слов, а время дела. Постараемся всячески помочь и доказать всем, кто не верит, что Дзюба еще тот. «Локомотив» последнего слова не сказал.

Всем удачи, болейте за «Локомотив»!» – сказал Дзюба.

Контракт рассчитан на полгода.

Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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