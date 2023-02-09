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    Дзюба: «Постараюсь доказать, что я еще тот. Болейте за «Локомотив»!»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий по прибытии в ОАЭ на сбор команды.

    «Я прибыл на сбор, готов. Безумно счастлив. Жду с нетерпением.

    Сейчас время не слов, а время дела. Постараемся всячески помочь и доказать всем, кто не верит, что Дзюба еще тот. «Локомотив» последнего слова не сказал.

    Всем удачи, болейте за «Локомотив»!» – сказал Дзюба.

    • Контракт рассчитан на полгода.
    • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +668

      Таврида 7 минут назад

      Тьфу ты, не успели за Демирспор поболеть, так сразу за Локомотив приходится. На одних шарфиках разоришься...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6840

      Красногорск_Фан 7 минут назад

      Скорей удастся подтвердить что Артем "все тот же" бггг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24157

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      "Дзюба ещё тот" - ждите новых роликов. Скоро!

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