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  • Карпин: «Почему не вызываю Головина? Как мне его после «ПСЖ» мотивировать непонятно на что?»

Карпин: «Почему не вызываю Головина? Как мне его после «ПСЖ» мотивировать непонятно на что?»

9 февраля 2023, 17:44

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью Леониду Слуцкому рассказал о проблемах с мотивацией футболистов для игры в товарищеских матчах за сборную.

– Я в открытую и говорил: ребята, я не знаю, когда и к чему мы готовимся. Число и дату я не могу вам сказать, какого числа мы, может быть, будем играть официальные матчи.

Но нам нужно, и я хочу – там было много новых ребят, – чтобы вы поняли, что это такое, как это работает. Чтобы на тот момент, когда это произойдет – поэтому много молодых футболистов вызываем или тех, кого не было в сборной, – чтобы понимали, что это такое. Чтобы они, если приедут, понимали, куда приедут.

Говорят: а чего вы не вызываете Смолова?

– Или Головина.

– Или Головина. Даже не про перелеты и логистику. Он знает, что это такое. Как мне Головина, который играл с «Монако» против «ПСЖ», мотивировать непонятно на что?

Поэтому зачем мне Головин? Давайте лучше вызовем молодого, неопытного, так скажем, футболиста, который никогда не был в сборной, для него это вызов.

  • УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • В декабре РФС рассматривал вопрос перехода в АФК, но решил отложить вопрос.

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Источник: Sports.ru
Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Головин Александр Карпин Валерий
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