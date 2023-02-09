Стали известны детали трансфера Дзаньоло в «Галатасарай»

Полузащитник Николо Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай».

Турки заплатили за игрока 16,5 миллиона евро. Еще 13 «Рома» может получить в качестве бонусов.

Контракт Дзаньоло рассчитан на четыре года. Зарплата – 3,5 миллиона евро в год. Опция выкупа игрока – 35 миллионов.

Дзаньоло не играет с 12 января.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекал в 2024 году.

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