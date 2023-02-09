Стали известны детали трансфера Дзаньоло в «Галатасарай»

Полузащитник Николо Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай».
Турки заплатили за игрока 16,5 миллиона евро. Еще 13 «Рома» может получить в качестве бонусов.
Контракт Дзаньоло рассчитан на четыре года. Зарплата – 3,5 миллиона евро в год. Опция выкупа игрока – 35 миллионов.
- Дзаньоло не играет с 12 января.
- В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Контракт игрока с клубом истекал в 2024 году.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: твиттер Фабрицио Романо