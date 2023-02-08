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    Игрок «Рубина» Горбунов: «Второе место в Первой лиге нас не устроит»

    Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов рассчитывает выиграть сезон Первой лиги.

    — Юрий Уткульбаев сказал, что главная задача «Рубина» — выход в РПЛ. У тебя какие ожидания?

    — Я сюда приходил с единственной мыслью: «Рубин» не должен играть в первой лиге. Все понимают, какая у нас задача. Хотим занять первое место.

    — Но вторая строчка — это тоже прямая путевка в РПЛ.

    — Нас не устроит. Команда нацелена только на победу в сезоне.

    • «Рубин» отстает от 1-го места в Первой лиге на 4 очка.
    • В ноябре Юрий Уткульбаев сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина».
    • Первая лига возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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