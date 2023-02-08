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    Ветеран ЦСКА: «Дзюба – отработанный материал. У него никогда не было класса»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Локомотив» ошибся, подписав контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Не думаю, что Дзюба — это палочка-выручалочка, у него никогда не было класса. Он выстрелил под конец своей карьеры, но так бывает. Он из себя ничего не представлял. У него удачно получилось, было хорошее окружение. Из него сделали короля, но когда надо впахивать самому, то это другой вопрос, это сложно.

    Дзюба — это списанный материал. Он разве выдающийся футболист? Это же не Месси. Просто удачно вписался на чемпионате мира в 2018 году, а потом у него был спад. В скольких низовых коллективах он чалился.

    Дзюба — это не выход из положения, это пройденный этап, отработанный материал. Он абсолютно не выдающийся игрок, футболист среднего уровня. Ничего интересного в нeм нет. Он уже закончился», — сказал Пономарeв.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5884

      Enter2006 52 минуты назад

      Буратино почти сточил свой стручок, теперь ему не верят, как бы не сгорел от трения...

      0
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      Рейтинг: +234

      eugen-han 1 час назад

      Вообще локомотиву терять нечего, а вдруг. Денег потеряет немного, учитывая четыре месяца затрат, но рискует вылететь из высшей лиги с этим персонажем, независимо будет он играть или нет, но по началу то ему шанс дадут, а там уже видно будет, что да как и зачем это нужно было.

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      Рейтинг: +100961

      sv1969 > eugen-han 59 минут назад

      Под 4 млн зрЯплата с бонусами получается и ещё 7млн агенту!

      0
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      Рейтинг: +548

      Жентус 1 час назад

      Дзюба удачно тащил в одиночку Тульский Арсенал. Поэтому, не стоит его недооценивать.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100961

      sv1969 > Жентус 59 минут назад

      Как говорят это было давно

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