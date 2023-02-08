Ветеран ЦСКА: «Дзюба – отработанный материал. У него никогда не было класса»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Локомотив» ошибся, подписав контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Не думаю, что Дзюба — это палочка-выручалочка, у него никогда не было класса. Он выстрелил под конец своей карьеры, но так бывает. Он из себя ничего не представлял. У него удачно получилось, было хорошее окружение. Из него сделали короля, но когда надо впахивать самому, то это другой вопрос, это сложно.

Дзюба — это списанный материал. Он разве выдающийся футболист? Это же не Месси. Просто удачно вписался на чемпионате мира в 2018 году, а потом у него был спад. В скольких низовых коллективах он чалился.

Дзюба — это не выход из положения, это пройденный этап, отработанный материал. Он абсолютно не выдающийся игрок, футболист среднего уровня. Ничего интересного в нeм нет. Он уже закончился», — сказал Пономарeв.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

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