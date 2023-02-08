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    Аршавин отреагировал на назначение Кержакова главным тренером «Кармиотиссы»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

    — Не связывался, не поздравлял, но в принципе рад за него, что нашел работу. Тренер должен работать. Чем дольше простой, тем менее специалист становится востребованным, ну и практика пропадает.

    — Как думаете, получится ли у него на Кипре?

    — Почему нет? Мне кажется, он и в России нормально работал. Поработает там и вернется к нам, надеюсь.

    • «Кармиотисса» занимает десятое место в чемпионате Кипра.
    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: «Матч ТВ»

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