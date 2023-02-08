«Это вброс». Аленичев не верит в трансфер Захаряна в «Челси»

Бывший игрок «Ромы», «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Захарян этой осенью почти перешел в «Челси». Как вам были такие новости?

— Никак. Не верю, что он перейдет в «Челси» и не могу его там представить. Наверное, это агентские дела и информационный вброс. Арсен сейчас сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Сандро Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Тогда он забивал и отдавал, на него было приятно смотреть. Сейчас Арсену нужно привести себя в порядок.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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