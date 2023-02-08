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  • «Это вброс». Аленичев не верит в трансфер Захаряна в «Челси»

«Это вброс». Аленичев не верит в трансфер Захаряна в «Челси»

8 февраля 2023, 08:25
4

Бывший игрок «Ромы», «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Захарян этой осенью почти перешел в «Челси». Как вам были такие новости?

— Никак. Не верю, что он перейдет в «Челси» и не могу его там представить. Наверное, это агентские дела и информационный вброс. Арсен сейчас сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Сандро Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Тогда он забивал и отдавал, на него было приятно смотреть. Сейчас Арсену нужно привести себя в порядок.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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Ziklop
1675840395
истину глаголит! сдулся Арсен растаял слушая дифирамбы в свой адрес.
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odessakmv
1675841389
шо есть, то есть... в отличии от аналогичного бревна из бУ у него еще и гражданство "не по феншую"
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SLADE2019
1675848549
Аленичев стареющий брюзга. К нему и обращаться не стоит. Тем более комментировать его пассажи. А Арсену желаю преодолеть тяготы второго сезона и вернуться на свой уровень. Кстати, используй более продуктивно партнеры его передачи, то статистика у него была бы впечатлительней. Объективно, в каждой игре от него исходили острые передачи, можно сказать, в каждой игре для стопроцентных моментов.
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ArReal
1675853836
Они и так накупили полузащитников, куда им ещё и Захарян)
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