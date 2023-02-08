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    «Это вброс». Аленичев не верит в трансфер Захаряна в «Челси»

    Бывший игрок «Ромы», «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    — Захарян этой осенью почти перешел в «Челси». Как вам были такие новости?

    — Никак. Не верю, что он перейдет в «Челси» и не могу его там представить. Наверное, это агентские дела и информационный вброс. Арсен сейчас сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Сандро Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Тогда он забивал и отдавал, на него было приятно смотреть. Сейчас Арсену нужно привести себя в порядок.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      odessakmv 35 минут назад

      шо есть, то есть... в отличии от аналогичного бревна из бУ у него еще и гражданство "не по феншую"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3527

      Ziklop 52 минуты назад

      истину глаголит! сдулся Арсен растаял слушая дифирамбы в свой адрес.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3374

      FRZZ 1 час назад

      Не один более-менее разбирающийся в футболе человек не верит в этот выброс.

      1
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