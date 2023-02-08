Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции

    Доктор «Родины-2» Анастасия Просветова оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции. Там команда проводит сбор.

    Когда команда возвращалась с тренировки, Анастасия Сергеевна заметила аварию, попросила остановить командный автобус и оказала пострадавшему первую помощь.

    «У меня стаж более 15 лет работы в «Скорой помощи», также я – сертифицированный врач-реаниматолог, поэтому поступить по-другому просто не могла. Уверена, что такое же решение приняли бы и мои коллеги из первой команды Кирилл Роговик и Владислав Корницкий», – сказала Просветова.

    • Сезон Второй лиги, где выступает «Родина-2», возобновится в апреле.
    • «Родину» тренирует Дмитрий Парфенов.
    • Основа клуба тоже проводит сбор в Турции.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Рубин» договорился о трансфере двух игроков «Нефтехимика»
    «Уфа» расторгла контракт с воспитанником киевского «Динамо»
    «Уфа» направила письмо в РФС о намерении подписать контракт с Павлюченко («Чемпионат») 1
    Источник: телеграм-канал «Родины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11