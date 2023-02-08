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Врач «Родины» оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции

8 февраля 2023, 08:11

Доктор «Родины-2» Анастасия Просветова оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции. Там команда проводит сбор.

Когда команда возвращалась с тренировки, Анастасия Сергеевна заметила аварию, попросила остановить командный автобус и оказала пострадавшему первую помощь.

«У меня стаж более 15 лет работы в «Скорой помощи», также я – сертифицированный врач-реаниматолог, поэтому поступить по-другому просто не могла. Уверена, что такое же решение приняли бы и мои коллеги из первой команды Кирилл Роговик и Владислав Корницкий», – сказала Просветова.

  • Сезон Второй лиги, где выступает «Родина-2», возобновится в апреле.
  • «Родину» тренирует Дмитрий Парфенов.
  • Основа клуба тоже проводит сбор в Турции.

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Источник: телеграм-канал «Родины»
Россия. Первая лига Россия. Вторая лига. Группа 3 Родина Родина-2
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