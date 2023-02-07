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    Булыкин – о «Зените»: «В Петербурге хотят видеть воспитанников, а не полкоманды иностранцев»

    Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил трансферную политику клуба из Петербурга.

    «У «Зенита» стратегия, что надо хорошо выступать в Лиге чемпионов, зарабатывать деньги и играть на высоком уровне. Они выбрали такую стратегию, поэтому так мало воспитанников выходит из академии.

    Но не надо всем ориентироваться на «Зенит». У нас в последнее время такая международная ситуация, а у «Зенита» такие результаты, что нужно больше думать о своей молодeжи, потому что в большинстве своeм деньги расходуются очень большие и расходуются неэффективно – результата нет. Поэтому, может, стоит поменять стратегию.

    Не надо думать о том, чтобы выиграть Лигу Европы или Лигу чемпионов. Нужно думать, как воспитать поколение своих футболистов. У них одна команда в городе – все бы хотели видеть в городе своих воспитанников и пару-тройку хороших иностранцев, но не полкоманды», – сказал Булыкин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 34 минуты назад

      Ху.......нЮ несёт! Главное ДЕНЬГИ

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      Рейтинг: +3518

      Ziklop 44 минуты назад

      Булыкин прав, хотим видеть своих, но футбольная мафия не даёт так просто выскочить, слишком мало у нас юношеских команд играет, там уже мафия лишает возможности пробиться толковым ребятам.

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