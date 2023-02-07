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  • Булыкин – о «Зените»: «В Петербурге хотят видеть воспитанников, а не полкоманды иностранцев»

Булыкин – о «Зените»: «В Петербурге хотят видеть воспитанников, а не полкоманды иностранцев»

7 февраля 2023, 19:53
6

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил трансферную политику клуба из Петербурга.

«У «Зенита» стратегия, что надо хорошо выступать в Лиге чемпионов, зарабатывать деньги и играть на высоком уровне. Они выбрали такую стратегию, поэтому так мало воспитанников выходит из академии.

Но не надо всем ориентироваться на «Зенит». У нас в последнее время такая международная ситуация, а у «Зенита» такие результаты, что нужно больше думать о своей молодeжи, потому что в большинстве своeм деньги расходуются очень большие и расходуются неэффективно – результата нет. Поэтому, может, стоит поменять стратегию.

Не надо думать о том, чтобы выиграть Лигу Европы или Лигу чемпионов. Нужно думать, как воспитать поколение своих футболистов. У них одна команда в городе – все бы хотели видеть в городе своих воспитанников и пару-тройку хороших иностранцев, но не полкоманды», – сказал Булыкин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Булыкин Дмитрий
Комментарии (6)
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Ziklop
1675789311
Булыкин прав, хотим видеть своих, но футбольная мафия не даёт так просто выскочить, слишком мало у нас юношеских команд играет, там уже мафия лишает возможности пробиться толковым ребятам.
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Юрэс
1675789888
Ху.......нЮ несёт! Главное ДЕНЬГИ
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Азбука
1675793119
"Не надо думать о том, чтобы выиграть Лигу Европы или Лигу чемпионов. Нужно думать, как воспитать поколение своих футболистов."______Перевожу: Ваше дело воспитывать молодёжь, а выигрывать у нас есть другие клубы. Ну типа нынешних самарских Крыльев или Краснодара, которым все, как бы, симпатизируют пока те не слишком забираются высоко.
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neveldomha
1675793120
В Зените достаточно российских футболистов. А Петербургу нужен красивый футбол и чемпионский кубок. Все остальное , московские хотелки.
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nemolod
1675795825
Теперь эта стратегия ориентации на еврокубки отпадает и похоже надолго и набирать кучу легионеров,которые по уровню мастерства до Халка и Витселя только,чтоб взять первенство или отечественные Кубки нет смысла и сейчас самое время выстраивать именно питерскую команду,которая еще со времен ленинградского Зенита славилась своими воспитанниками так что было бы желание (возможностей более чем достаточно)!
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alp
1675799254
Зенит отлично сбалансированная команда для РПЛ. вот у московских и рвет пукан ибо у самих никера не получается
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