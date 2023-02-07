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    Мостовой оценил возможный переход Дзюбы в «Локомотив»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего Артeма Дзюбы в «Локомотив».

    «Для «Локомотива» это замечательный трансфер. Я говорил ещe месяц назад, когда назначили Галактионова: новые придут — будут покупать. Для Артeма тоже отличный вариант. Всe-таки Москва, «Локомотив», — сказал Мостовой.

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он заработает 2,5 миллиона рублей.
    • Медосмотр запланирован на среду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100948

      sv1969 48 минут назад

      Мост знатный дол-**

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