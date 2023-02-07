Мостовой оценил возможный переход Дзюбы в «Локомотив»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего Артeма Дзюбы в «Локомотив».

«Для «Локомотива» это замечательный трансфер. Я говорил ещe месяц назад, когда назначили Галактионова: новые придут – будут покупать. Для Артeма тоже отличный вариант. Всe-таки Москва, «Локомотив», – сказал Мостовой.

Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.

Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

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