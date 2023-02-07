Стало известно, почему «Матч ТВ» ушел с ютуба

«Матч ТВ» перестал размещать контент на своем ютуб-канале. Спортивный холдинг теперь публикует обзоры матчей и другие видео на рутубе.

«Проекты холдинга «Газпром-Медиа» прекратили выкладывать контент на ютубе. Так холдинг хочет сыграть на опережение перед тем, как площадку могут закрыть.

Распоряжение о запрете публикации контента на ютубе подписал гендиректор ГПМ, бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Действует оно с 1 февраля.

Аккаунты телеканалов «Матч ТВ» и «Пятница» не обновляются уже семь дней.

Распоряжение Жарова связано с возможной блокировкой площадки, о которой часто говорят российские чиновники», – написал источник.

Аудитория «Матч ТВ» в ютубе – 3,48 миллиона подписчиков.

В рутуб-канале «Матч ТВ» «Обзоры матчей» – 243 подписчика.

«Матч ТВ» начал вещание в 2015 году. Холдинг обладает эксклюзивными правами на трансляцию РПЛ.

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