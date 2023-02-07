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    Стало известно, почему «Матч ТВ» ушел с ютуба

    «Матч ТВ» перестал размещать контент на своем ютуб-канале. Спортивный холдинг теперь публикует обзоры матчей и другие видео на рутубе.

    «Проекты холдинга «Газпром-Медиа» прекратили выкладывать контент на ютубе. Так холдинг хочет сыграть на опережение перед тем, как площадку могут закрыть.

    Распоряжение о запрете публикации контента на ютубе подписал гендиректор ГПМ, бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Действует оно с 1 февраля.

    Аккаунты телеканалов «Матч ТВ» и «Пятница» не обновляются уже семь дней.

    Распоряжение Жарова связано с возможной блокировкой площадки, о которой часто говорят российские чиновники», – написал источник.

    • Аудитория «Матч ТВ» в ютубе – 3,48 миллиона подписчиков.
    • В рутуб-канале «Матч ТВ» «Обзоры матчей» – 243 подписчика.
    • «Матч ТВ» начал вещание в 2015 году. Холдинг обладает эксклюзивными правами на трансляцию РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +608

      Врундель 29 минут назад

      А инстаграм ещё ведут.
      Или это другое?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14177

      Skull_Boy 48 минут назад

      Да да просто он нахер там никому не нужен, как и дохлы канал в эфире на ТВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1586

      IVANRUS777 50 минут назад

      Конченные. Такие же как и этот рутюб. Железный занавес всё хотят сделать, когда есть интернет и ВПН. Детишек их погнали из США и Европы и сразу вдруг "патриотами" стали.

      0
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