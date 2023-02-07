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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Стало известно, почему «Матч ТВ» ушел с ютуба

7 февраля 2023, 15:11
6

«Матч ТВ» перестал размещать контент на своем ютуб-канале. Спортивный холдинг теперь публикует обзоры матчей и другие видео на рутубе.

«Проекты холдинга «Газпром-Медиа» прекратили выкладывать контент на ютубе. Так холдинг хочет сыграть на опережение перед тем, как площадку могут закрыть.

Распоряжение о запрете публикации контента на ютубе подписал гендиректор ГПМ, бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Действует оно с 1 февраля.

Аккаунты телеканалов «Матч ТВ» и «Пятница» не обновляются уже семь дней.

Распоряжение Жарова связано с возможной блокировкой площадки, о которой часто говорят российские чиновники», – написал источник.

  • Аудитория «Матч ТВ» в ютубе – 3,48 миллиона подписчиков.
  • В рутуб-канале «Матч ТВ» «Обзоры матчей» – 243 подписчика.
  • «Матч ТВ» начал вещание в 2015 году. Холдинг обладает эксклюзивными правами на трансляцию РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Baza
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Комментарии (6)
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IVANRUS777
1675772675
Конченные. Такие же как и этот рутюб. Железный занавес всё хотят сделать, когда есть интернет и ВПН. Детишек их погнали из США и Европы и сразу вдруг "патриотами" стали.
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Skull_Boy
1675772808
Да да просто он нахер там никому не нужен, как и дохлы канал в эфире на ТВ
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AtticusFinch1
1675773965
А инстаграм ещё ведут. Или это другое?
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Napaleon Banapart
1675777463
Не велика потеря... Пусть на рутюбе эфир засоряют. Там им легче в тренды вырваться...
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paracetamol
1675781664
Может выгнали?
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Enter2006
1675847275
Да всё проще. Rutube - это тоже проект Газпром-Медиа. И руководство под соусом "скоро закроется Youtube, быстрее переходите на другие площадки", хочет перетянуть на этот одноногий глючный Rutube максимум пользователей.
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