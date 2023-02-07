Юрист рассказал, сможет ли Павлюченко сыграть за «Уфу» в Кубке России, несмотря на дисквалификацию во Второй лиге

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что дисквалификация потенциального новичка «Уфы» Романа Павлюченко во Второй лиге не распространяется на матчи Кубка России.

«Дисквалификация Павлюченко, полученная в игре Второй лиги, никак не повлияет на игры Кубка России. Никаких проблем с этим не будет. Роман сможет выступать в играх Кубка — на эти матчи дисквалификация не распространяется», — сказал Прокопец.

41-летний футболист объявил о завершении карьеры в прошлом году.

Павлюченко намеревался в матче с «Ахматом» забить 200-й гол в клубной карьере.

Игрок – бронзовый призер Евро-2008.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию