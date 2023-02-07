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    Канчельскис: «Любой тренер в ЦСКА смог бы достичь успеха, как Слуцкий. Все держалось на багаже Газзаева»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал критику Леонида Слуцкого в адрес бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового.

    «Про меня Слуцкий не говорил, я за ним не слежу, он мне неинтересен. Уважаю Александра Мостового и его мнение — всегда хорошо относился к нему и буду продолжать общаться с ним, встречаться.

    Слуцкий — хороший теоретик и плохой практик, мне много рассказывали люди, которые с ним работали.

    Любой тренер смог бы достичь такого же успеха, как он в ЦСКА — все держалось на багаже Газзаева. Леонид в «Рубине» все доказал, это весомые показатели. Как и его пребывание в Англии и Голландии», — заявил Канчельcкис.

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +637

      Таврида 37 минут назад

      Тут надо с Канчельскисом согласиться, весь основной состав ЦСКА перешел от Газзаева к Слуцкому и тот его эксплуатировал до последнего.

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