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  • Канчельскис: «Любой тренер в ЦСКА смог бы достичь успеха, как Слуцкий. Все держалось на багаже Газзаева»

Канчельскис: «Любой тренер в ЦСКА смог бы достичь успеха, как Слуцкий. Все держалось на багаже Газзаева»

7 февраля 2023, 10:12
6

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал критику Леонида Слуцкого в адрес бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового.

«Про меня Слуцкий не говорил, я за ним не слежу, он мне неинтересен. Уважаю Александра Мостового и его мнение — всегда хорошо относился к нему и буду продолжать общаться с ним, встречаться.

Слуцкий — хороший теоретик и плохой практик, мне много рассказывали люди, которые с ним работали.

Любой тренер смог бы достичь такого же успеха, как он в ЦСКА — все держалось на багаже Газзаева. Леонид в «Рубине» все доказал, это весомые показатели. Как и его пребывание в Англии и Голландии», — заявил Канчельcкис.

  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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Таврида
1675754351
Тут надо с Канчельскисом согласиться, весь основной состав ЦСКА перешел от Газзаева к Слуцкому и тот его эксплуатировал до последнего.
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eugen-han
1675758331
Это правда, но когда Лёня с командой стал с трудом попадать в первую пятерку, то его попросили на выход.
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RUSARM
1675851564
Полностью согласен,Леня физрук!! Как тренер ноль!!!
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Красногвардейчик
1675856142
Багаж Газзаева здесь не причём, просто тогда у ЦСКА хозяин был, и он следил за менеджментом....такие игроки как Мендос, Зе, и Зделар....на тренировках мячи подавали
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