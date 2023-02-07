Соболев рассказал, понравилось ли ему играть правым вингером

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал игру на позиции правого вингера в матче с «Краснодаром» (4:0) в Зимнем кубке РПЛ.

— Что за позиция сегодня была? Очень много работы в глубине, на подыгрыше.

— Эта работа была и с «Ростовом», тоже играл правого вингера, так сказать, правого нападающего. На тренировках, играх, на первом сборе играл крайнего нападающего. Что могу, то и делаю.

— Установка? Или так получается в позиционной игре? Тянет туда?

— Вообще установка быть больше справа, но в моментах, конечно, в центре и слева. Не привязан так сильно к позиции.

— Как ты себя чувствуешь в этой роли? Со стороны чувство, что ты кайфуешь от этой игры. Много раздаешь.

— Да, можно сказать, кайфую. Но тут есть и другая сторона: надо бежать назад, отрабатывать. Если нападающим ты где‑то можешь этого не делать, то здесь обязан делать и помогать защитникам, полузащитникам. В этом плане немножко тяжелее. А так пока мне нравится.

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