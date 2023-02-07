Соболев высказался о конкуренции в атаке «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, насколько сложно бороться за место в составе московской команды.

– Для себя ставлю задачу набирать по три очка в каждом матче. Я уже говорил, что голы или передачи – нет такой цели. Сегодня не реализовал два момента, например.

– Молодые обращаются к тебе за советами?

– Не только ко мне, а ко всем. У нас нет дедовщины какой‑то. Более того, молодой может подсказать что‑то старшему, в футболе все равны. Коллектив у нас просто супер.

– Очень жесткая конкуренция в атаке. Сказывается на тренировках или играх?

– Когда есть конкуренция – это хорошо. Каждый из нас в атаке хочет играть, каждый выкладывается на 300%, чтобы завоевать место в составе.

Поэтому уровень тренировок запредельный – ты сам прогрессируешь за счет этой конкуренции. Это здорово.

– Не стоит ли переживать, что «Спартак» слишком быстро набрал форму? Болельщики переживают.

– Не знаю, в хорошей ли форме «Спартак»... Сейчас идут сборы, на результат смотреть вообще не надо.

Все под нагрузками, все работают. Игра на сборах и игра в чемпионате – это две разные вещи.

– Как будете определять штатного пенальтиста в сезоне?

– У нас тренеры перед игрой пишут тех, кто может бить. Так что тут проблем не будет.

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