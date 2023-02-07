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    Соболев высказался о конкуренции в атаке «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, насколько сложно бороться за место в составе московской команды.

    – Для себя ставлю задачу набирать по три очка в каждом матче. Я уже говорил, что голы или передачи – нет такой цели. Сегодня не реализовал два момента, например.

    – Молодые обращаются к тебе за советами?

    – Не только ко мне, а ко всем. У нас нет дедовщины какой‑то. Более того, молодой может подсказать что‑то старшему, в футболе все равны. Коллектив у нас просто супер.

    – Очень жесткая конкуренция в атаке. Сказывается на тренировках или играх?

    – Когда есть конкуренция – это хорошо. Каждый из нас в атаке хочет играть, каждый выкладывается на 300%, чтобы завоевать место в составе.

    Поэтому уровень тренировок запредельный – ты сам прогрессируешь за счет этой конкуренции. Это здорово.

    – Не стоит ли переживать, что «Спартак» слишком быстро набрал форму? Болельщики переживают.

    – Не знаю, в хорошей ли форме «Спартак»... Сейчас идут сборы, на результат смотреть вообще не надо.

    Все под нагрузками, все работают. Игра на сборах и игра в чемпионате – это две разные вещи.

    – Как будете определять штатного пенальтиста в сезоне?

    – У нас тренеры перед игрой пишут тех, кто может бить. Так что тут проблем не будет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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