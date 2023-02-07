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  • Орлов: «Слуцкий потратил 135 миллионов на школу – молодец. Ждешь «спасибо»?»

Орлов: «Слуцкий потратил 135 миллионов на школу – молодец. Ждешь «спасибо»?»

7 февраля 2023, 00:32
4

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

– Слуцкий раскритиковал журналистов, которые берут комментарии футбольных деятелей в возрасте. Он считает, что пожилые эксперты не могут объективно оценивать ситуацию. Вам, как эксперту, не обидно слышать такое?

– Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. На обиженных воду возят. Надо просто не реагировать на эти слова.

Сам Слуцкий непонятно куда ушел. Почему он не тренер? Он же тренером был. А теперь он поучает журналистов.

Я читал слова Александра Мостового. Ну он же говорит о фактах! После ЦСКА у Слуцкого нигде не получилось. Ну это же правда! Зачем Слуцкому обижаться на правду?

Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороших менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил.

А когда он сам по себе... Ну мы видели, как он работал в «Рубине» – все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. Он непоследовательный.

Когда критикуют, обязательно должен быть факт и аргумент. Если они есть – чего оставаться недовольным? Значит, человек прав, какой бы возраст у него ни был. А те кто старше, они мудрее. Лучше прислушиваться.

– Кажется, что он хочет спихнуть свои неудачи на журналистов.

Слуцкий все время ищет виноватых. А кто виноват, кроме него самого?

Слуцкому обидно, что он потратил 135 миллионов на школу, а про это никто не написал. Ну, он молодец, что построил школу. Но чего ты обижаешься?

Аршавин очень давно занимается благотворительностью. Я ему предлагал: «Давай я о ней расскажу!». Он постоянно отказывался.

Слуцкий ждет «спасибо» или что? Ты же сделал это от сердца, тебе «спасибо» скажет народ.

Слуцкий – не молодой человек. Но все-таки ему надо быть более выверенным в поступках и словах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Benifacto
1675733044
кукуха уже текет у старого)))))все смешалось люди кони)))) просто все в одну кучу... я не обижаюсь)))) но ОБИДЕЛСЯ!!!!!! выигрывал с ЦСКА не ты! вот ты как слился! и за школу на Андрюшу смотри! что это ????ааххахахахах ЗЫ -кстати а со стадионом то че? -про него Гена тактично умолчал...
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алдан2014
1675733442
Есть персонажи у которых не стоит брать вью. Гена во главе списка
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Artemka444
1675740662
Маразматик номер 1!!!
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mihail200606
1675749645
У орлова тоже не надо брать интервью...
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