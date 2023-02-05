Президент «Оренбурга» объяснил, почему клубы РПЛ не проводят сборы в России

Понятно , что в начале феврале очень трудно в России найти место для сборов. Так поднимите вопрос о календаре.
70 лет играли с марта по ноябрь и всех всё устраивало , даже удавалось еврокубки брать.
Ради длббов и агентов перешли, благодаря умным деятелям из Газпрома ( Фурсенко ), на Х знает что. Получили , что имеем.
Сейчас есть шанс и время заняться реформами и развитием, но похоже РФС как филиал Газпрома заботит только благополучие Зенита и звёздочки на футболках.
Василий Еремякин, президент «Оренбурга», дал понять, что в России не созданы условия для проведения зимних сборов клубов РПЛ.
— Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии — какая-то промерзлая желтая трава на поле. Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями.
— Таких условий сейчас нет?
— Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами.
- Клубы РПЛ этой зимой тренируются в Турции, ОАЭ и Катаре.
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