Президент «Оренбурга» объяснил, почему клубы РПЛ не проводят сборы в России

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», дал понять, что в России не созданы условия для проведения зимних сборов клубов РПЛ.

— Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии — какая-то промерзлая желтая трава на поле. Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями.

— Таких условий сейчас нет?

— Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами.

Клубы РПЛ этой зимой тренируются в Турции, ОАЭ и Катаре.

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