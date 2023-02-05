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    Президент «Оренбурга» объяснил, почему клубы РПЛ не проводят сборы в России

    Василий Еремякин, президент «Оренбурга», дал понять, что в России не созданы условия для проведения зимних сборов клубов РПЛ.

    — Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии — какая-то промерзлая желтая трава на поле. Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями.

    — Таких условий сейчас нет?

    — Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами.

    • Клубы РПЛ этой зимой тренируются в Турции, ОАЭ и Катаре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13006

      Алексей З 53 минуты назад

      Понятно , что в начале феврале очень трудно в России найти место для сборов. Так поднимите вопрос о календаре.
      70 лет играли с марта по ноябрь и всех всё устраивало , даже удавалось еврокубки брать.
      Ради длббов и агентов перешли, благодаря умным деятелям из Газпрома ( Фурсенко ), на Х знает что. Получили , что имеем.
      Сейчас есть шанс и время заняться реформами и развитием, но похоже РФС как филиал Газпрома заботит только благополучие Зенита и звёздочки на футболках.

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      Рейтинг: +16872

      NewLife 2 часа назад

      В России футболистам надо зимой отдыхать, а летом проводить первенство РПЛ в нормальных климатических условиях. Эти хитрожопые чиновники в РФС сделали так, как им удобно, - ездить на свои виллы и поместья летом, им пох на наш футбол. Это вроде под предлогом удобства подготовки клубов и сборной к международным соревнованиям, но практика и результаты указывают на то, что это чиновничья туфта.

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      Рейтинг: +7761

      BarStep > NewLife 2 часа назад

      Очередной твой ущербный высер..

      Как вы русофобы уже задолбали..
      Чиновник - это госслужащий!
      И какое отношение может иметь РФС к госслужбе и определению клубам где им проводить сборы, видимо знаете только вы мудаки..

      К стати, дурик, ты себя позиционируешь с клубом любителей свиней,
      Лукойл тож РФС принудил отбывать повинную по сборам в ОАЭ?

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      Рейтинг: +13006

      Алексей З > BarStep 1 час назад

      Послушай Вата после вытирания попы , чиновники это служащие в РФС , который своей волей сделал календарь осень-весна. Если ты ущербный не догоняешь это твои проблемы.
      Оральный голос, почему все мудрые советы воспринимаются как русофобия ?
      Неуч грбнный , ты хоть определение этому посмотри. Кто не с Газпромовской хунтой , тот русофоб - ох...еть

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      Рейтинг: +16872

      NewLife > BarStep 3 минуты назад

      Зачем ты так открыто демонстрируешь свою необразованность, ущербность и отсталость. Такие тролли, как ты, и есть первейшие русофобы, потому что все, что ни делаете и ни говорите идет в ущерб нашей стране.

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      Рейтинг: +389

      НикКин 3 часа назад

      Потому что надо бабло отмыть за рубежом

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