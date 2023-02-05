Глеб: «Переход в «Боруссию» Д стал бы для Головина шагом вперед в карьере»

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку «Монако» Александру Головину.

«Боруссия» будет посильнее «Монако», и атмосфера там особенная. Все стремятся играть там, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена – это всe куча эмоций. Головин прочувствует это и будет рад оказаться в Бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса.

Конечно, это шаг вперeд в его карьере, «Боруссия» играет тоже в хороший комбинационный футбол, это пойдeт ему на пользу. Я думаю, будет прогресс в его дальнейшем развитии», – сказал Глеб.

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.

Контракт Головина действует до 2024 года.

Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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