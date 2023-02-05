Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глеб: «Переход в «Боруссию» Д стал бы для Головина шагом вперед в карьере»

    Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку «Монако» Александру Головину.

    «Боруссия» будет посильнее «Монако», и атмосфера там особенная. Все стремятся играть там, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена – это всe куча эмоций. Головин прочувствует это и будет рад оказаться в Бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса.

    Конечно, это шаг вперeд в его карьере, «Боруссия» играет тоже в хороший комбинационный футбол, это пойдeт ему на пользу. Я думаю, будет прогресс в его дальнейшем развитии», – сказал Глеб.

    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.
    • Контракт Головина действует до 2024 года.
    • Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Нигматуллин: «Боруссия» Д гораздо мощнее «Монако». Головин заслужил такое повышение»
    Каррера: «Головин усилит любой топ-клуб. Он лучший российский игрок» 2
    Агент сообщил об интересе «Боруссии» Д к Головину 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11