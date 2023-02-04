Каррера: «Головин усилит любой топ-клуб. Он лучший российский игрок»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери.

Прямо сейчас Александр — лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», — сказал Каррера.

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.

Контракт Головина действует до 2024 года.

Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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