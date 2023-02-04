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    «Горжусь своими игроками». Артета – после поражения «Арсенала» от «Эвертона»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подытожил матч 22-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).

    «У нас было много мяча, но нам не хватало целеустремленности и качества в заключительной трети поля. Мы создали много моментов. Но потом мы пропустили, и соперник замедлил ход игры, а мы боролись.

    Нам нужно было больше самообладания и лучше контролировать игру эмоционально. Мы отдали так много ненужных штрафных ударов, и это то, чего хотел «Эвертон».

    Сегодня я люблю своих игроков гораздо больше, чем неделю назад или месяц назад. Легко быть рядом, когда они хорошо играют. Я все еще горжусь всеми своими игроками, они этого заслуживают.

    Чемпионат не будет тропинкой из роз. Это будет непросто, и нам придется собраться с силами и играть намного лучше, чем сегодня», – сказал испанец.

    • «Эвертон» победил в 1-м же матче под руководством Шона Дайча.
    • Ливерпульцы покинули зону вылета.
    • «Арсенал» продолжает лидировать.

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    Источник: ВВС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1316

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      хех.
      проиграть мёртвому эвертону, это звоночек.
      но артета прав, этими игроками можно гордиться.

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