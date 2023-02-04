«Горжусь своими игроками». Артета – после поражения «Арсенала» от «Эвертона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подытожил матч 22-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).

«У нас было много мяча, но нам не хватало целеустремленности и качества в заключительной трети поля. Мы создали много моментов. Но потом мы пропустили, и соперник замедлил ход игры, а мы боролись.

Нам нужно было больше самообладания и лучше контролировать игру эмоционально. Мы отдали так много ненужных штрафных ударов, и это то, чего хотел «Эвертон».

Сегодня я люблю своих игроков гораздо больше, чем неделю назад или месяц назад. Легко быть рядом, когда они хорошо играют. Я все еще горжусь всеми своими игроками, они этого заслуживают.

Чемпионат не будет тропинкой из роз. Это будет непросто, и нам придется собраться с силами и играть намного лучше, чем сегодня», – сказал испанец.

«Эвертон» победил в 1-м же матче под руководством Шона Дайча.

Ливерпульцы покинули зону вылета.

«Арсенал» продолжает лидировать.

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