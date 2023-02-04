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    Дани Алвес трогал за интимные места еще одну девушку в ночном клубе

    Накануне в суде давали показания подруги девушки, которая обвинила экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании.

    Они подтвердили версию пострадавшей о произошедшем в туалете ночного клуба.

    Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. По словам одной из подруг предполагаемой жертвы, бразилец трогал ее за интимные места.

    Судья предложил ей подать иск на 39-летнего футболиста, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования первой жертвы».

    • Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.
    • Его жена решила подать на развод.
    • «Пумас» расторг контракт с игроком после его ареста.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +18705

      Cleaner 20 минут назад

      У девушек в НОЧНОМ клубе есть интимные места??? Туда разве не побухать и все такое остальное ходят???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1881

      jek718875 > Cleaner 10 минут назад

      Что вы, что вы, туда ходят о Чехове, Достоевском поговорить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3445

      acor94 40 минут назад

      ну так для этого в клуб и ходят, это же всем известно. поэтому я сам не хожу по таким местам и жену не пускаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +985

      опус 2 56 минут назад

      А почему она с ним в туалет пошла ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1881

      jek718875 > опус 2 12 минут назад

      Захотела по-маленькому, попросила проводить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11676

      R_a_i_n > опус 2 12 минут назад

      Это хороший вопрос.

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      Рейтинг: +1881

      jek718875 1 час назад

      Трогать можно без согласия

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