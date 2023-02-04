Дани Алвес трогал за интимные места еще одну девушку в ночном клубе

Накануне в суде давали показания подруги девушки, которая обвинила экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании.

Они подтвердили версию пострадавшей о произошедшем в туалете ночного клуба.

Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. По словам одной из подруг предполагаемой жертвы, бразилец трогал ее за интимные места.

Судья предложил ей подать иск на 39-летнего футболиста, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования первой жертвы».

Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.

Его жена решила подать на развод.

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