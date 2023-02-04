Дани Алвес трогал за интимные места еще одну девушку в ночном клубе

Накануне в суде давали показания подруги девушки, которая обвинила экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании.
Они подтвердили версию пострадавшей о произошедшем в туалете ночного клуба.
Свидетельницы также рассказали о поведении Алвеса. По словам одной из подруг предполагаемой жертвы, бразилец трогал ее за интимные места.
Судья предложил ей подать иск на 39-летнего футболиста, но та отказалась, «чтобы не преуменьшать значимость изнасилования первой жертвы».
- Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.
- Его жена решила подать на развод.
- «Пумас» расторг контракт с игроком после его ареста.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Marca