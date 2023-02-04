Бекхэм ответил, считает ли он Месси лучшим футболистом в истории

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не поставил Лионеля Месси на первое место в списке лучших игроков в истории футбола.

«Месси – лучший в истории? Не знаю.

Когда обсуждаешь этот вопрос, то, безусловно, оглядываешься на великих футболистов, начиная от Пеле с Марадоной и заканчивая Лео с Криштиану.

Я бы сказал, что Лео добился потрясающих результатов. Он определенно один из величайших футболистов всех времен», – сказал Бекхэм.

В декабре Месси впервые стал чемпионом мира в 35 лет.

На клубном уровне он с 2021 года выступает за «ПСЖ».

Большую часть карьеры аргентинец провел в «Барселоне».

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