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    Бекхэм ответил, считает ли он Месси лучшим футболистом в истории

    Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не поставил Лионеля Месси на первое место в списке лучших игроков в истории футбола.

    «Месси – лучший в истории? Не знаю.

    Когда обсуждаешь этот вопрос, то, безусловно, оглядываешься на великих футболистов, начиная от Пеле с Марадоной и заканчивая Лео с Криштиану.

    Я бы сказал, что Лео добился потрясающих результатов. Он определенно один из величайших футболистов всех времен», – сказал Бекхэм.

    • В декабре Месси впервые стал чемпионом мира в 35 лет.
    • На клубном уровне он с 2021 года выступает за «ПСЖ».
    • Большую часть карьеры аргентинец провел в «Барселоне».

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    Источник: ESPN

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