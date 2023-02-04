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    Сафонов: «Я пока вообще не готов. Еще работать и работать»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своей готовности после матча первого тура Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (1:0).

    «Сам удивился, что все получилось неплохо. Не рассчитывал на это.

    Насколько готов? Если честно, вообще не готов пока что. Может, процентов на 50%. Еще работать и работать. У нас был долгий отпуск, новый тренерский штаб. Пока притираемся друг к другу», – сказал Сафонов.

    • Игрок – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • У Сафонова в сезоне РПЛ 17 матчей, 29 пропущенных голов.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: «РБ Спорт»

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