Сафонов: «Я пока вообще не готов. Еще работать и работать»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своей готовности после матча первого тура Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (1:0).
«Сам удивился, что все получилось неплохо. Не рассчитывал на это.
Насколько готов? Если честно, вообще не готов пока что. Может, процентов на 50%. Еще работать и работать. У нас был долгий отпуск, новый тренерский штаб. Пока притираемся друг к другу», – сказал Сафонов.
- Игрок – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
- У Сафонова в сезоне РПЛ 17 матчей, 29 пропущенных голов.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
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Источник: «РБ Спорт»