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    Ловчев: «Стало невозможно смотреть последние минуты матчей. Тянут время!»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев недоволен, как проводят последние минуты современные футболисты.

    «Минут за 30 до конца футбол стало невозможно смотреть. Все падают. Раньше так не было. Сейчас тянут время, когда выигрывают. Смотреть невозможно последние минуты стало», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Ловчев – лучший игрок СССР 1972 года.
    • Он выступал за «Спартак», «Динамо».
    • Сейчас Ловчев работает экспертом на «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2023 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16865

      NewLife 31 минуту назад

      Я бы на месте судей показывал бы карточки симулянтам, а также во время компенсированных минут надо вводить хронометраж чистого времени, как в хоккее.

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