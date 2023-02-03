Нагельсман не верит, что Мбаппе пропустит матч ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман усомнился в информации, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Парижане сообщили, что форвард травмировал мышцы бедра левой ноги.
- Ожидается, что он пропустит 3 недели.
- «Бавария» и «ПСЖ» встретятся 14 февраля.
«Формулировка на сайте «ПСЖ» довольно туманная. Что-то около трех недель.
Если это не структурное повреждение, то я не думаю, что Мбаппе пропустит игру. Поэтому я готовлюсь как обычно, считая, что он сыграет.
Конечно, они могут скрыть информацию о структурной травме, словно играя в покер.
Но, может быть, и наоборот: они говорят, что он выбыл, а он сыграет», – сказал Нагельсман.
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Источник: Sport1