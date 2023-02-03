«Кашу маслом не испортишь». Алдонин – о Павлюченко в «Уфе»

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин оценил перспективы Романа Павлюченко в «Уфе».

41-летний футболист хочет возобновить карьеру на 1 матч.

Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.

Павлюченко намерен забить 200-й гол в клубной карьере.

«Не знаю, в какой ситуации сейчас «Уфа», но Павлик точно не помешает. Кашу маслом не испортишь.

Это в большей степени ход для привлечения внимания и болельщиков. Конечно, будет красивая история.

Если этого гола ему не хватает до круглой цифры, и он его забьeт, то я очень порадуюсь за него.

Такой эпизод был в Самаре, когда Корниленко вышел за «Крылья Советов» и забил юбилейный гол.

Роман не меньше заслуживает такого шанса. Я позитивно смотрю на такую возможность», – сказал Алдонин.

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