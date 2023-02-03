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    Тавареш оценил свой дебют за «Спартак»

    Защитник Томаш Тавареш поделился впечатлениями после дебюта за «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Ростова».

    «Всe очень хорошо, очень счастлив дебютировать за «Спартак». Как чувствую себя в команде? Хорошо. Меня отлично приняли.

    Как проходит моя адаптация в тактическом плане и в плане тренерских установок? Вполне хорошо, у команды атакующий стиль. Игра с «Ростовом» мне понравилась», – сказал португалец.

    • Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики».
    • Московский клуб заплатил за него 2 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до 2026 года.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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