Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию»

Экс-тренер Властимил Петржела заявил, что не намерен возвращаться в Россию в нынешней ситуации.
«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время.
В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас», — заявил Петржела.
- Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
- С ним команда брала серебро РПЛ.
- Петржела не тренирует с 2018 года.
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Источник: «РБ Спорт»