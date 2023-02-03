Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию»

    Экс-тренер Властимил Петржела заявил, что не намерен возвращаться в Россию в нынешней ситуации.

    «Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время.

    В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас», — заявил Петржела.

    • Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
    • С ним команда брала серебро РПЛ.
    • Петржела не тренирует с 2018 года.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Талантливый дурак. Ума мало». Петржела – о Кокорине 4
    Петржела ответил на слова Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть
    Петржела – о Малкоме в «ПСЖ»: «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» – чемпион» 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3444

      acor94 27 минут назад

      Уж на старости лет мог бы и заработать на пенсию и казино. Не хочет как хочет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11121

      alp 45 минут назад

      а нах он тут вообще нужен? ни сейчас, ни тем более потом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24124

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Приятно слышать. Одним карточным шулером меньше.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11