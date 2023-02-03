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Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию»

3 февраля 2023, 12:05
7

Экс-тренер Властимил Петржела заявил, что не намерен возвращаться в Россию в нынешней ситуации.

«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время.

В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас», — заявил Петржела.

  • Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
  • С ним команда брала серебро РПЛ.
  • Петржела не тренирует с 2018 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Петржела Властимил
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1675416339
Приятно слышать. Одним карточным шулером меньше.
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alp
1675418052
а нах он тут вообще нужен? ни сейчас, ни тем более потом
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acor94
1675419130
Уж на старости лет мог бы и заработать на пенсию и казино. Не хочет как хочет)
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mihail200606
1675424883
Ну как тренер уже ,наверное,никому и не нужен.. так что деньги просто никто и не предложит
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ААМ
1675428711
Много его на сайте. Пора и отдохнуть от него.
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swot1205
1675431112
Так верни заработанное, должно ж быть тошно пользоваться этими деньгами
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ScarlettOgusania
1675454811
Питержела, кому ты здесь нужен, даже бесплатно?
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