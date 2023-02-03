Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию»

Экс-тренер Властимил Петржела заявил, что не намерен возвращаться в Россию в нынешней ситуации.

«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время.

В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас», — заявил Петржела.

Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.

С ним команда брала серебро РПЛ.

Петржела не тренирует с 2018 года.

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