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    Черчесов прокомментировал слухи об интересе «Ференцвароша» к Захаряну

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на новость о желании венгерского клуба купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    – Один из трех ваших голов [в ворота «Пакша»] забил, если верить протоколу, Захариассен. Может, это ошибка, и это был Захарян?

    – Нет-нет, ведь Захарян впервые был вызван в сборную России именно нашим тренерским штабом, так что мы его хорошо помним и ни с кем не перепутаем (смеется).

    Захарян – талантливый игрок «Динамо» и сборной России с хорошими перспективами на будущее.

    Норвежец Захариассен – один из лидеров нашего «Ференцвароша»: он и забивает, и отдает голевые передачи.

    – А если серьезно, то вам есть что сказать про Захаряна и «Ференцварош»?

    – Мне нечего сказать на эту тему.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24117

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Разве Черчесов скажет? Никогда и никому! Только постфактум.

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