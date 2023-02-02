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  • Черчесов прокомментировал слухи об интересе «Ференцвароша» к Захаряну

Черчесов прокомментировал слухи об интересе «Ференцвароша» к Захаряну

2 февраля 2023, 22:36
1

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на новость о желании венгерского клуба купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

– Один из трех ваших голов [в ворота «Пакша»] забил, если верить протоколу, Захариассен. Может, это ошибка, и это был Захарян?

– Нет-нет, ведь Захарян впервые был вызван в сборную России именно нашим тренерским штабом, так что мы его хорошо помним и ни с кем не перепутаем (смеется).

Захарян – талантливый игрок «Динамо» и сборной России с хорошими перспективами на будущее.

Норвежец Захариассен – один из лидеров нашего «Ференцвароша»: он и забивает, и отдает голевые передачи.

– А если серьезно, то вам есть что сказать про Захаряна и «Ференцварош»?

– Мне нечего сказать на эту тему.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Европа Динамо Ференцварош Захарян Арсен Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1675369240
Разве Черчесов скажет? Никогда и никому! Только постфактум.
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