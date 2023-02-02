Заключенный из тюрьмы Дани Алвеса рассказал, как бразилец переживает свой арест

Заключенный из тюрьмы, где находится Дани Алвес, рассказал о жизни футболиста за решеткой.
«Он сидит в 13-м блоке, вместе с Коутиньо, моим другом. На днях начальник тюрьмы и его заместитель вывели его, показали спортивную площадку. Это было в обед, в 13:30.
Он ведет себя нормально. Ему не создали особых условий, и особого отношения к нему нет.
По нему видно, что ему скучно, очень скучно. Жизнь тут очень скучная. Но он уже играет в футбол, провел матчи с парнями. Тут люди, сидящие за то же преступление.
Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлен», – цитирует заключенного Marca.
- Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.
- Его арестовали без права залога.
- «Пумас» расторг контракт с игроком.
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Источник: Sports.ru