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    Заключенный из тюрьмы Дани Алвеса рассказал, как бразилец переживает свой арест

    Заключенный из тюрьмы, где находится Дани Алвес, рассказал о жизни футболиста за решеткой.

    «Он сидит в 13-м блоке, вместе с Коутиньо, моим другом. На днях начальник тюрьмы и его заместитель вывели его, показали спортивную площадку. Это было в обед, в 13:30.

    Он ведет себя нормально. Ему не создали особых условий, и особого отношения к нему нет.

    По нему видно, что ему скучно, очень скучно. Жизнь тут очень скучная. Но он уже играет в футбол, провел матчи с парнями. Тут люди, сидящие за то же преступление.

    Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлен», – цитирует заключенного Marca.

    • Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.
    • Его арестовали без права залога.
    • «Пумас» расторг контракт с игроком.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +588

      Таврида 1 час назад

      Это специально написали, потому что Алвес с Коутиньо нары делит?
      "Тут люди, сидящие за то же преступление". Половые насильники?
      "Он хороший парень, очень спокойный." - "Не дергайся, шкура, а то попишем..."

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