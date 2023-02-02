Заключенный из тюрьмы Дани Алвеса рассказал, как бразилец переживает свой арест

Заключенный из тюрьмы, где находится Дани Алвес, рассказал о жизни футболиста за решеткой.

«Он сидит в 13-м блоке, вместе с Коутиньо, моим другом. На днях начальник тюрьмы и его заместитель вывели его, показали спортивную площадку. Это было в обед, в 13:30.

Он ведет себя нормально. Ему не создали особых условий, и особого отношения к нему нет.

По нему видно, что ему скучно, очень скучно. Жизнь тут очень скучная. Но он уже играет в футбол, провел матчи с парнями. Тут люди, сидящие за то же преступление.

Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлен», – цитирует заключенного Marca.

Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.

Его арестовали без права залога.

«Пумас» расторг контракт с игроком.

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