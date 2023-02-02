Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, звали ли его в «Спартак» после отставки весной 2014 года.

    «Была одна встреча с Наилем Измайловым, — сказал Карпин. — Не помню, ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива — тоже не знаю. Ничем это не закончилось. Просто поговорили, изложил свое видение.

    Он пытался рассказывать про какие-то планы. Говорю ему в ответ: «Я же все знаю в «Спартаке». Знаю, как там все работает». До разговора с Федуном дело не дошло.

    И у меня нет сейчас ответа на вопрос — хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим.

    Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (интервью состоялось до ухода Леонида Федуна из «Спартака» – прим. «Бомбардира») просто не о чем говорить», – сказал Карпин.

    • Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014-й год.
    • Он занимал должности главного тренера и гендиректора клуба.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Зарема резко отреагировала на критику Карпина в адрес Федуна 3
    Карпин обвинил Федуна в том, что он не отвечает за слова 2
    Карпин ответил на обвинения в причастности к увольнению Эмери из «Спартака» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11