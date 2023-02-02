Карпин ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, звали ли его в «Спартак» после отставки весной 2014 года.

«Была одна встреча с Наилем Измайловым, — сказал Карпин. — Не помню, ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива — тоже не знаю. Ничем это не закончилось. Просто поговорили, изложил свое видение.

Он пытался рассказывать про какие-то планы. Говорю ему в ответ: «Я же все знаю в «Спартаке». Знаю, как там все работает». До разговора с Федуном дело не дошло.

И у меня нет сейчас ответа на вопрос — хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим.

Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (интервью состоялось до ухода Леонида Федуна из «Спартака» – прим. «Бомбардира») просто не о чем говорить», – сказал Карпин.

Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014-й год.

Он занимал должности главного тренера и гендиректора клуба.

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