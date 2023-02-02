Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зарема резко отреагировала на критику Карпина в адрес Федуна

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала критику тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес ее мужа.

    «У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху Вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна — нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на Ваше безбедное будущее в том числе».

    Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей.

    На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», — сказала Зарема.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Карпин ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак»
    Карпин обвинил Федуна в том, что он не отвечает за слова 2
    Карпин ответил на обвинения в причастности к увольнению Эмери из «Спартака» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6272

      порт 2 минуты назад

      Опять из свинарника решили мусор вынести.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16822

      NewLife 8 минут назад

      Поскромничала, могла бы многое рассказать о том, что этот "специалист" творил в Спартаке, хотя и не опровергла основной посыл Валеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      гууд 17 минут назад

      Моя любимая курица снова в деле!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1922

      alefreddy 31 минуту назад

      резко отгрузила

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11