Зарема резко отреагировала на критику Карпина в адрес Федуна

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала критику тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес ее мужа.

«У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху Вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна — нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на Ваше безбедное будущее в том числе».

Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей.

На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», — сказала Зарема.

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