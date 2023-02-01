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    Кокорин – о тюрьме: «Каждый нормальный парень должен отсидеть»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин признался, что не жалеет о ситуации, которая произошла в 2018 году.

    «Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО», – сказал Кокорин.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
    • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1286

      Taps 6 минут назад

      Уберите с сайта этого говнюка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +601

      Азбука 7 минут назад

      Эх, куда только судьба не бросала, а в СИЗО не пришлось. Жизнь прошла мимо. Что ставить в конце не знаю: ((( или )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14159

      Skull_Boy 11 минут назад

      Сказочный долбае_6

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      jek718875 13 минут назад

      Ну Кокоша, спасибо за совет,ты добрый человек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2322

      Эном айс 16 минут назад

      Чушкан, отсидеть и пролежать-разные вещи...

      0
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      Рейтинг: +17590

      ilichkadr 16 минут назад

      Ой, дурак.............

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