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  • Кокорин – о тюрьме: «Каждый нормальный парень должен отсидеть»

Кокорин – о тюрьме: «Каждый нормальный парень должен отсидеть»

1 февраля 2023, 11:34
22

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин признался, что не жалеет о ситуации, которая произошла в 2018 году.

«Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО», – сказал Кокорин.

  • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
  • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
  • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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Источник: ютуб-канал «Суперлига»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (22)
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ilichkadr
1675240926
Ой, дурак.............
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Skull_Boy
1675241227
Сказочный долбае_6
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Taps
1675241554
Уберите с сайта этого говнюка.
Ответить
3meeeD
1675241981
Каждый дол..б должен отсидеть
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Dr.Metal
1675242916
Каждый нормальный парень должен не отсидеть, а армию отслужить хотя бы
Ответить
rash1959
1675245101
Можно продлить этому барану "командировочку"? Просто, за его тупизм накинуть трёшечку, общество станет чище.
Ответить
шахта Заполярная
1675245697
А нормальный - это как. Если такой как ты, то упаси меня боже быть таким нормальным.
Ответить
NewLife
1675247126
Полный дегенерат ! "каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть,", а также носить кроссовки за 1000 баксов.
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Александр.Т.
1675249299
Походу он попутал хотел сказать что каждый отморозок как он должен отсидеть чтобы мозги выправили , ну походу ему не помогло
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Bozigit
1675251104
Что бы понять, что ты нормальный , необязательно отсидеть)))
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