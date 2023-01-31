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    В ЦСКА прокомментировали новость о желании Зделара уйти из клуба

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о желании полузащитника Саши Зделара уйти из московского клуба.

    «Это выдумки турецких СМИ. Саша отлично себя чувствует в клубе, если не брать повреждение, от которого он сейчас восстанавливается.

    В Сашу верит тренерский штаб, и сам Зделар постоянно отмечает в разговорах, что хочет оставить серьезный след в клубе и, конечно, уходить никуда не собирается. Да, определенный интерес к Зделару за границей есть, но не более того.

    Все мысли связаны с подготовкой ко второй части сезона», — сказал Брейдо.

    • Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» летом за 500 тысяч евро.
    • ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    31.01.2023 23:42
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