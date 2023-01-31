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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Валенсия»: 17 тур Примера, 2 февраля 2023

    «Реал» и «Валенсия» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

    • Матчей: 23 (сезоны-21/22 и 22/23)
    • Желтые карточки: 76 (3,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Пять последних матчей: три победы «Реала», одна ничья, один раз выиграла «Валенсия».

    В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – ничья 1:1 в полуфинале Суперкубка Испании, по пенальти выиграл «Реал».

    Коэффициенты:

    • Победа Реала – 1.42
    • Ничья – 5.35
    • Победа Валенсии – 8.05

    Прогноз на матч: победа «Реала» и ИТБ1 1,5 (кф. 1.74)

    Где смотреть матч Реал – Валенсия

    Во сколько смотреть матч Реал – Валенсия

    Источник: «Бомбардир»

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    31.01.2023 23:33
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