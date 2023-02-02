«Реал» и «Валенсия» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Реал: Тибо Куртуа – Начо, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер – Дани Себальос, Тони Кроос, Федерико Вальверде – Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго Гоэс.
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Валенсия: Георгий Мамардашвили – Хосе Луис Гайя, Дженк Озкачар, Кристиан Москера, Эрай Джемерт – Тони Лато, Андре Алмейда, Юнус Муса – Самуэл Лино, Эдинсон Кавани, Самуэль Кастильехо.
Судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
- Матчей: 23 (сезоны-21/22 и 22/23)
- Желтые карточки: 76 (3,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 25
Пять последних матчей: три победы «Реала», одна ничья, один раз выиграла «Валенсия».
В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – ничья 1:1 в полуфинале Суперкубка Испании, по пенальти выиграл «Реал».
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Реала» и ИТБ1 1,5 (кф. 1.74)
Где смотреть матч Реал – Валенсия