«Реал» и «Валенсия» встретятся в матче 17-го тура Примеры. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

Матчей: 23 (сезоны-21/22 и 22/23)

Желтые карточки: 76 (3,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 25

Пять последних матчей: три победы «Реала», одна ничья, один раз выиграла «Валенсия».

В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – ничья 1:1 в полуфинале Суперкубка Испании, по пенальти выиграл «Реал».

Коэффициенты:

Победа Реала – 1.42

Ничья – 5.35

Победа Валенсии – 8.05

Прогноз на матч: победа «Реала» и ИТБ1 1,5 (кф. 1.74)

Где смотреть матч Реал – Валенсия

Во сколько смотреть матч Реал – Валенсия